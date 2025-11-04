Навроцкий примет участие в марше националистов в Варшаве

Президент Польши примет участие в мероприятии впервые с 2018 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий примет участие в "Марше независимости", который состоится 11 ноября (День независимости Польши) в Варшаве. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Таким образом, глава польского государства впервые с 2018 года примет участие в этом мероприятии, которое организуется националистами - тогдашний президент республики Анджей Дуда посетил марш, поскольку в том году его организовывали при участии государства и правящей на тот момент партии "Право и справедливость". Отмечается, что сам Навроцкий неоднократно участвовал в "Маршах независимости", в том числе в 2024 году, будучи на посту директора польского Института национальной памяти.

"Марш независимости" ежегодно проводится польскими националистическими организациями в День независимости республики 11 ноября. В предыдущие годы на акциях националистов нередко доходило до стычек с полицией - в 2020 году было задержано более 300 участников марша, травмы получили 35 полицейских.