Качиньский предстал перед судом в Варшаве по делу о клевете

Лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" заявил, что не собирается извиняться перед члена правящей Гражданской коалиции Кшиштофом Брейзой

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Лидер крупнейшей оппозиционной партии в Польше "Право и справедливость" Ярослав Качиньский явился 4 ноября на заседание суда по делу о клевете, которое было возбуждено по иску члена правящей Гражданской коалиции Кшиштофа Брейзы. Об этом сообщил портал Onet.

Как заявил Качиньский журналистам, он не собирается извиняться перед Брейзой и ожидает, что суд закроет дело за отсутствием состава преступления.

В марте 2024 года Качиньский на заседании комиссии Сейма по расследованию нарушений, совершенных при использовании шпионского программного обеспечения Pegasus, заявил, что Брейза "допустил очень серьезные и отвратительные преступления". Политик подал против лидера оппозиции иск в суд за распространение порочащих сведений.