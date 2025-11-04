Члена совета "Укржелдороги" вызвали в Раду для отчета о соцпрограмме Зеленского

Речь идет о программе о бесплатных пассажирских железнодорожных перевозках

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады приняли решение вызвать в парламент члена наблюдательного совета компании "Укржелдорога" Сергея Лещенко, чтобы он дал пояснения по поводу скандальной социальной инициативы Зеленского о бесплатных пассажирских железнодорожных перевозках. Об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

"По моей инициативе вызвали члена наблюдательного совета "Укржелдорога" Сергея Лещенко на завтра, на 10:00 утра в зал для доклада по "УЗ-3000" (название программы - прим. ТАСС). За [проголосовали] 150 [депутатов] из 150 необходимых. Должен рассказать об этом популизме и потребности в деньгах", - написал он в телеграм-канале.

Суть инициативы в том, что компания "Укржелдорога" на фоне тяжелого финансового положения должна бесплатно подвозить всех граждан страны на расстояние до 3 тыс. км. Железяк уже высказывал резкую критику этой программы Зеленского, называл ее популистской. Как ранее сообщил глава правления "Укржелдороги" Александр Перцовский на пресс-конференции с членами правительства, социальная программа будет действовать в течение четырех месяцев и якобы в период низкого спроса на пассажирские перевозки, а финансироваться - за счет дополнительных сервисов и роста цен для купивших билет. Перцовский признал, что эти меры все равно не закроют потребность в финансировании пассажирских перевозок из госбюджета.