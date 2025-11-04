Politico: хакеры в Европе продают данные чиновников ЕС и НАТО

Журналисты смогли купить информацию о местонахождении и перемещениях абонентов мобильных телефонов в Бельгии

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Хакеры в Европе продают "анонимные" данные о местонахождении и перемещениях чиновников ЕС, НАТО, а также бельгийских военных. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, в ходе проведенного группой европейских СМИ журналистского расследования удалось обнаружить и идентифицировать среди продающихся в Бельгии анонимных данных о местонахождении и перемещениях миллионов владельцев мобильных телефонов, собранных с помощью различных систем трекинга в мобильных приложениях, данные высокопоставленных чиновников Евросоюза, НАТО и сотрудников бельгийских военных баз.

В ходе расследования журналисты под видом сотрудников маркетинговой кампании смогли приобрести данные "сотен миллионов географических и временных координат мобильных телефонов в Бельгии", которые, хотя и продавались как анонимные, при перекрестном анализе позволяли установить имена, адреса и даже привычки их владельцев.

Расследование также подтвердило, что многие онлайн-приложения собирают информацию о местоположении пользователя, не уведомляя об этом в своей политике конфиденциальности. Причем сбор данных осуществляется в постоянном режиме в отношении всех пользователей этих приложений.

В пресс-службе Еврокомиссии в ответ на запрос Politico назвали эту информацию "вызывающей обеспокоенность" и сообщили, что ЕК дала своим чиновникам "новые рекомендации по настройкам трекинга на электронных устройствах в офисах и дома".