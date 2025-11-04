Handelsblatt: ФРГ в 2026 году увеличат финансовую помощь Киеву на €3 млрд

Издание напомнило, что до сих пор в госбюджете на 2026 год на поддержку Киева были заложены €8,5 млрд

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии планирует увеличить в следующем году объем финансовой помощи Украине примерно на €3 млрд. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в кабмине.

Издание напомнило, что до сих пор в госбюджете на 2026 год на поддержку Киева были заложены €8,5 млрд. По данным газеты, решение о выделении дополнительных €3 млрд не окончательное, переговоры в коалиции продолжаются, однако присутствует единство во мнении о необходимости увеличить объем средств, которые будут предоставлены Украине.

Правительство ФРГ намерено вынести этот вопрос на обсуждение Бундестага. Дебаты в парламенте ФРГ по проекту бюджета на 2026 год завершаются на следующей неделе. Как ожидается, 7 ноября Минфин ФРГ направит в парламентский комитет по бюджету соответствующие корректировки.

В Берлине увязывают необходимость увеличения помощи Киеву с текущей ситуацией на Украине. Там ожидают "самой жесткой зимы" со времени конфликта. Потребности страны в ближайшие четыре года оцениваются примерно в €340 млрд, напомнило издание. В то же время США по большей части приостановили выделение финансовой помощи, а лидеры ЕС не смогли договориться об использовании замороженных в Европе российских активов для поддержки Украины. Учитывая все это, правительство Германии якобы не видит иного выхода как увеличить помощь на двусторонней основе, пишет Handelsblatt.

При этом в бюджете самой ФРГ образуется "дыра", которая до 2029 года вырастет до €170 млрд.