В Париже начался суд против компании Lafarge за спонсирование ИГ

Перед судом предстанут девять человек, в том числе бывший генеральный директор компании Брюно Лафон

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Судебный процесс в отношении бывших руководители французской корпорации Lafarge, обвиняемых в спонсировании террористических организаций в Сирии в период гражданской войны, открывается в Париже. Об этом сообщает радиостанция Ici.

Перед судом предстанут девять человек, в том числе бывший генеральный директор компании Брюно Лафон и пятеро бывших руководителей операционных подразделений и системы безопасности. Также среди обвиняемых два сирийских посредника. На одного из них выписан международный ордер на арест, поэтому его будут судить заочно. Некоторым подсудимым также предъявлены обвинения в несоблюдении международных финансовых санкций.

"Это историческое событие, впервые судебное разбирательство ведется в отношении международной компании вместе с ее руководителями за финансирование терроризма", - заявила в эфире радио France Inter Анна Кифер, адвокат ассоциации Sherpa, подавшей жалобу на Lafarge. "Это посылает мощный сигнал всем компаниям, которые ведут деятельность в зонах конфликтов", - добавила она.

Судебные слушания пройдут с 4 ноября по 16 декабря.

В 2022 году в ходе аналогичного разбирательства в США, где компанию обвиняли в выплате 6 млн долларов террористам из ИГ и "Джебхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ), представители Lafarge заключили сделку с американским Минюстом, выплатив штраф в размере 778 млн долларов. Во Франции компании грозит штраф в размере 1,1 млрд евро за финансирование террористов и 50 млн евро - за несоблюдение международных санкций.

История процесса

Дело касается периода деятельности в Сирии филиала этой одной из крупнейших в мире компаний по производству строительных материалов. В июне 2018 года Lafarge во Франции обвинили в пособничестве преступлениям террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, где у компании был цементный завод. По данным следствия, предприятие продолжало работу и после того, как территория, где оно находилось, перешла под контроль боевиков ИГ, с которыми французская компания установила деловые контакты, выплачивая им деньги.

Lafarge предъявили обвинения в соучастии в преступлениях против человечности и финансировании террористической группировки, а также создании угрозы жизни бывшим работникам завода в Сирии. Апелляционный суд Парижа 7 ноября 2019 года отменил приговор, по которому Lafarge признали виновной в преступлениях против человечности. Тем не менее суд оставил тогда в силе другие выдвинутые против компании обвинения. 8 сентября 2021 года Кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда и передал дело на повторное рассмотрение следственной палаты.