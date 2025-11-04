Гутерриш: ООН работает над увеличением поставок помощи в сектор Газа

Генсек международной организации также заявил, что на повестке дня также стоит вопрос о "формировании палестинской полиции"

ДОХА, 4 ноября. /ТАСС/. ООН прилагает активные усилия для увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Прежде всего, мы активно работаем над тем, чтобы [поставки] гуманитарной помощи были значительно увеличены и [она] достигла всего населения Газы. В этом контексте следует отметить, что США сыграли положительную роль, побудив Израиль постепенно устранять некоторые препятствия и сложности, которые все еще мешают доставке гуманитарной помощи в необходимых объемах", - сказал он на полях второго Всемирного саммита по социальному развитию в Дохе.

По словам Гутерриша, члены Совета Безопасности ООН обсуждают проект декларации по Газе, подготовленный США. "Обсуждение идет внутри Совета Безопасности, и мы считаем, что любая создаваемая в секторе Газа структура должна иметь мандат Совета Безопасности", - добавил он, коснувшись темы размещения в секторе иностранных военных. Генсек ООН уточнил, что на повестке дня также стоит вопрос о "формировании палестинской полиции".

"Кроме того, мы последовательно поддерживаем принцип обязательного сохранения режима прекращения огня и то, что все стороны должны его соблюдать. Необходимо связать Газу и Западный берег [реки Иордан] на следующем этапе [урегулирования], добиться решения о создании двух государств и признании независимого палестинского государства", - отметил Гутерриш.

9 октября Израиль и радикальное движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и его союзники 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал Израилю тела еще нескольких погибших заложников.