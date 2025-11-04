Токаев назвал визит премьера Белоруссии подтверждением особых отношений стран

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также вопросы промышленной кооперации

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Пресс-служба президента Казахстана/ ТАСС

АСТАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также вопросы промышленной кооперации двух стран.

"Приветствуя Александра Турчина, президент Казахстана подчеркнул, что рассматривает его первый официальный визит в Астану как подтверждение особого характера стратегического партнерства Казахстана и Белоруссии и твердого настроя на его дальнейшее развитие", - сообщили в пресс-службе Токаева.

"В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации и культурно-гуманитарного взаимодействия", - отмечается в сообщении.

По данным казахстанского лидера, торговля между двумя странами успешно развивается "где-то на уровне от $900 млн до $1 млрд".

"Насколько я знаю, Казахстан является вторым торговым партнером Белоруссии. <...> Пользуясь возможностью, я хотел бы передать привет и наилучшие пожелания президенту Белоруссии Александру Лукашенко", - приводит слова Токаева его пресс-служба.

"Мы настроены на самую позитивную работу с соответствующим результатом, потому что заинтересованы в том, чтобы успешное развитие сотрудничества имело свое продолжение", - подчеркнул глава государства.

Белорусский премьер передал Токаеву "самые теплые пожелания" от президента Лукашенко.

"Буквально вчера мы с ним беседовали длительное время, я подробно проинформировал, с чем мы летим в Казахстан", - сообщил Турчин. Он заверил, что что "и далее намерен поддерживать высокий темп взаимовыгодного диалога и координировать практическую реализацию задач, поставленных главами государств", проинформировали в пресс-службе главы Казахстана.

Пресс-служба белорусского Совета министров ранее сообщала, что в программе двухдневного визита Турчина также ожидаются переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в узком и расширенном составах. Планируется подписание международных документов. 4 ноября Турчин посетит центр поддержки цифрового правительства Казахстана и международный технопарк IT-стартапов "Астана хаб".