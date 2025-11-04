Сийярто: поставки топлива из США для АЭС в Пакше могут начаться через 3-4 года

Глава МИД республики отметил, что сейчас на станции используется только российское ядерное топливо

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство Венгрии рассчитывает, что американская компания Westinghouse сможет начать поставки своего ядерного топлива в дополнение к российскому для АЭС в Пакше начиная с 2028-2029 годов. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на Всемирной атомной выставке в Париже.

Он отметил, что сейчас на станции в Пакше используется только российское ядерное топливо, но с 2028 года тепловыделяющие элементы туда начнет поставлять совместное российско-французское предприятие, созданное компанией ТВЭЛ из структуры Росатома, и корпорацией Framatome. "Мы также ведем переговоры с американской компанией Westinghouse о закупках топлива, которые реально могут начаться с 2028-2029 годов", - сказал глава МИД, пояснив, что процесс производства и лицензирования подобной продукции занимает два-три года.

Сийярто также рассказал, что Венгрия ведет переговоры еще с одной американской компанией о применении ее технологий при строительстве хранилища отработавшего ядерного топлива. Кроме того, Венгрия начинает подготовку к сооружению на своей территории малого модульного ядерного реактора по технологии американской корпорации GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Венгерская компания Hunatom, занимающаяся вопросами ядерной энергетики, подписала соглашение с польской Synthos Green Energy, которая использует технологии GE Vernova и внедряет их в странах Восточной Европы.

В то же время Сийярто подчеркнул, что процесс диверсификации не означает отказа от сотрудничества со старыми, проверенными партнерами, в данном случае с Росатомом, по проекту которого идет сооружение второй очереди станции в Пакше. "Для нас диверсификация не означает замену одних ресурсов другими. Для нас диверсификация - это добавление новых ресурсов к уже существующим", - заявил министр.

По его словам, "второй чрезвычайно важный принцип", которого придерживается Венгрия, заключается в том, что она самостоятельно принимает все решения в области энергетики, руководствуясь своими интересами. "Эти вопросы относятся к национальной компетенции, и никакой Брюссель не может вмешиваться в их решение", - подчеркнул Сийярто.