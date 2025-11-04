Гросси: МАГАТЭ постоянно играет роль посредника между РФ и Украиной
12:51
ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что его организация постоянно играет роль посредника между Россией и Украиной. Его слова приводит агентство Reuters.
Кроме того, МАГАТЭ наблюдает за соблюдением положений временного "режима тишины" на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
"Режим тишины" был объявлен 18 октября для восстановления линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС.