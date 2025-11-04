Еврокомиссия: процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен

По решению Европейского совета от декабря 2024 года и в результате регресса Грузии ЕК считает ее страной-кандидатом только номинально

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Процесс приема Грузии в Евросоюз фактически остановлен с 2024 года, страна лишь номинально является кандидатом на прием в сообщество. Об этом говорится в ежегодном докладе ЕС о расширении.

"Еврокомиссия заключила, что процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен с 2024 года, - указывается в документе. - По решению Европейского совета от декабря 2024 года и в результате регресса Грузии Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом только номинально".