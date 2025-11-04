ЕК: переговоры о приеме Украины в ЕС должны начаться до конца года

С аналогичной рекомендацией Еврокомиссия выступала в 2024 году, однако практический запуск переговоров был заблокирован Венгрией в Совете ЕС

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия выдвинула повторную рекомендацию начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз и выразила надежду, что это произойдет до конца года, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, выступая в Европарламенте.

"Еврокомиссия считает, что переговоры о приеме Украины в ЕС должны начаться до конца 2025 года", - заявила еврокомиссар. Она подчеркнула, что Киев выполнил для этого "все критерии".

С аналогичной рекомендацией Еврокомиссия выступала в 2024 году, однако практический запуск переговоров был заблокирован Венгрией в Совете ЕС из-за притеснений венгерского меньшинства на Украине.

Кос также выступила "в поддержку амбиций Молдавии" завершить переговоры о приеме в ЕС к 2028 году. Проблема заключается в том, что Молдавия и Украины объединены по правилам вступления в ЕС в одну группу по расширению, их этапы вступления синхронизированы. Таким образом, переговоры с Молдавией не могут быть начаты до запуска переговоров с Украиной.