В Белоруссии следующий учебный год в ВС посвятят боевому слаживанию

Министр обороны Виктор Хренин проводит оперативный сбор командного состава ВС республики

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Минобороны Белоруссии объявило следующий учебный год в ВС годом боевого слаживания. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Следующий учебный год в Вооруженных Силах объявлен годом боевого слаживания", - говорится в сообщении. Текущий год был назван годом воинского мастерства, а предыдущий - годом полевой выучки.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин 4 ноября проводит оперативный сбор командного состава ВС республики. Темой мероприятия стала направленность подготовки ВС, порядок решения задач обучения должностных лиц органов военного управления и подготовки войск в 2025-2026 учебном году. Цель сбора - выработка у командного состава ВС единого понимания последовательности и способов обучения должностных лиц органов военного управления и войск (сил) с учетом направленности подготовки ВС в новом учебном году. Упор делается на внедрение в боевую подготовку ВС опыта современных вооруженных конфликтов.

На одной из учебных точек министр обороны лично испытал страйкбольное оружие, используемое для тактической подготовки военнослужащих, а также понаблюдал за работой операторов FPV-дронов.