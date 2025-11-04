Умер экс-председатель президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам

Ему было 97 лет

Ким Ён Нам © Михаил Метцель/ ТАСС

СЕУЛ, 4 ноября. /ТАСС/. Бывший председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Ким Ён Нам умер в возрасте 97 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Ён Нам был награжден орденами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира за заслуги перед страной. Похороны пройдут с государственными почестями.

ЦТАК также сообщило, что свои соболезнования в связи со смертью Ким Ён Нама лично выразил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ким Ён Нам занимал пост председателя президиума Верховного народного собрания с 1998 по 2019 год, в 2019 году он отошел от государственных дел.

"Товарищ Ким Ён Нам относился к числу революционеров старой закалки, которые оставили исключительные достижения в истории нашей партии и страны", - указало Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Ён Нам учился в СССР, сделал карьеру в дипломатическом ведомстве, был министром иностранных дел КНДР. Председатель президиума Верховного народного собрания считался формальным главой государства в то время, когда Ким Ён Нам занимал этот пост.