Во Франции смягчили наказание для экс-главы МВД по делу о соцопросах

Срок заменили на условный

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего генерального секретаря Елисейского дворца (2007-2011 годы) и бывшего главу МВД (2011-2012 годы) Клода Геана к году тюрьмы условно по делу о соцопросах, смягчив таком образом приговор предыдущей инстанции. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

В 2022 году в отношении Геана было вынесено решение по делу о нарушениях при заключении контрактов на проведение социологических исследований для Елисейского дворца. Суд приговорил его к году лишения свободы, из которого восемь месяцев - без права на досрочное освобождение. Теперь весь срок был заменен на условный, что, однако, не устроило ответчика, который намерен добиваться полной отмены наказания в Кассационном суде.

Впервые о возможных нарушениях при заключении контрактов на проведение соцопросов заговорила Счетная палата в 2009 году. В своем докладе она отметила, что Елисейский дворец заключил договоры на сумму €1,5 млн "с одной из служб опроса общественности" без проведения предварительного тендера, как того требует закон. Выяснилось, что Елисейскому дворцу продавались не оригинальные исследования, а опросы, проведенные по заказам различных СМИ, причем с наценкой в 65%.

Как уточняет агентство, 77-летний Геан стал первым главой МВД Франции, приговоренным к тюремному заключению. Первый срок с 13 декабря 2021 года по 9 февраля 2022 года он отбыл за неисполнение решения суда от 2017 года по делу о денежных премиях, которые он выписывал себе и подчиненным в период работы советником Николя Саркози с 2002 по 2004 год, когда тот занимал должность главы МВД.