На Украине признали незаконной блокировку командировок Порошенко

Как отметила депутат Верховной рады Ирина Геращенко, решение суда стало сигналом для властей о том, что "в ЕС не дойдешь, нарушая принципы демократии"
14:08

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Шестой апелляционный административный суд в Киеве признал незаконной блокировку международной деятельности экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом сообщила пресс-служба партии Порошенко "Европейская солидарность".

По данным, опубликованным в Telegram-канале партии, парламентарии от "Европейской солидарности" сообщили о решении суда на брифинге в Верховной раде во вторник и призвали кабмин отменить постановление о запрете на выезд из страны депутатов всех уровней.

Как отметила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, решение суда по делу "Порошенко против кабмина" стало сигналом для властей о том, что "в ЕС не дойдешь, нарушая принципы демократии". По ее словам, постановление, которым правительство ограничило выезд депутатов, не только нарушает конституцию, но и стало "инструментом политических преследований, в том числе против Порошенко".

Еще в 2023 году кабмин принял постановление, согласно которому депутаты, судьи и чиновники не могут выехать с Украины без решения руководства. Порошенко неоднократно жаловался на блокировку своих командировок со стороны властей. При этом в партии экс-президента отмечали, что лояльным к Владимиру Зеленскому депутатам и чиновникам выезд разрешают. 

