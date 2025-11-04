ЕК намерена в ноябре ввести новый визовый механизм для давления на Грузию

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос добавила, что Грузия "отдаляется от ЕС", а реальный процесс ее приема в сообщество "фактически приостановлен с 2024 года"

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена в ноябре ввести в действие новый визовый механизм для давления на Грузию, чтобы заставить ее вернуться на путь интеграции в ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции в Брюсселе, представляя ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении.

"В ноябре, я надеюсь, у нас появится новый механизм приостановки виз, что позволит принять новые меры против Грузии", - сказала она.

Кос добавила, что Грузия "отдаляется от ЕС", а реальный процесс ее приема в сообщество "фактически приостановлен с 2024 года".