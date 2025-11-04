Литва ищет пути возврата застрявших в Белоруссии 5 тыс. фур без открытия границы

В ассоциации грузоперевозчиков балтийской республики "Линава", отметили, что какой-то минимальный пропуск застрявших грузовиков происходит

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Литвы работают над поиском возможностей возвращения 5 тыс. фур, застрявших в Белоруссии, но границу с соседней страной открывать не намерены. Об этом заявила журналистам премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене.

"Ищем решение. МВД проведет совещание по вопросу возвращения грузовых машин. Но граница открыта не будет", - сказала она.

Как отмечают в ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава", какой-то минимальный пропуск застрявших фур происходит. В ассоциации подсчитали, что такими темпами все машины смогут вернуться через 50 суток.

29 октября Литва закрыла на месяц автодорожную границу с Белоруссией в связи с активизацией запуска через границу шаров с сигаретной контрабандой. Белоруссия в ответ 31 октября запретила движение по дорогам страны грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше.