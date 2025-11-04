Лондонский суд оправдал Томми Робинсона по обвинению в терроризме

Судья решил, что летом 2024 года полиция потребовала у основателя крайне правой организации English Defence доступ к личному телефону исключительно из-за его политических убеждений

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Основатель британской крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон (настоящее имя - Стивен Яксли-Леннон) был оправдан по обвинению в нарушении закона о борьбе с терроризмом. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на решение Вестминстерского магистратского суда.

Робинсон обвинялся в отказе от сотрудничества с контртеррористическим подразделением британской полиции. Летом 2024 года он, направляясь на испанский курорт Бенидорм через Евротоннель под проливом Ла-Манш, отказался предоставить сотрудникам правопорядка доступ к личному мобильному телефону, сославшись на свой журналистский статус.

По его словам, в смартфоне хранилась информация о жертвах сексуальных преступлений со стороны этнических преступных группировок, которая при попадании в руки полиции могла быть использована против них. Робинсон напомнил, что ранее были зафиксированы случаи, когда стражи порядка покрывали преступников во избежание роста межрелигиозной вражды в стране.

Судья Сэм Гузи постановил, что сотрудники полиции остановили Робинсона исключительно из-за его политических убеждений. Согласно решению суда, полицейские руководствовались стереотипами об активисте, который не представлял никакой угрозы.

Ранее Робинсон сообщил, что американский бизнесмен Илон Маск оплатил его судебные расходы по этому делу. В сентябре предприниматель появился по видеосвязи на крупной демонстрации против неконтролируемой миграции в Лондоне, которая была организована активистом.