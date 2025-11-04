ЕК настаивает на отказе Сербии от отношений с Россией

Еврокомиссия ожидает от стран-кандидатов четкого геополитического позиционирования, указала еврокомиссар Марта Кос

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия настаивает на том, чтобы Сербия отказалась от отношений с Россией, заявила еврокомиссар Марта Кос на пресс-конференции в Брюсселе, представляя ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении сообщества.

"Мы ожидаем от стран-кандидатов четкого геополитического позиционирования, особенно в отношениях с Россией", - заявила Кос, отвечая на вопросы, какие меры против Сербии намерен принять Брюссель за ее связи с Россией.

Она подчеркнула, что уровень поддержки Сербией внешнеполитических решений Евросоюза является "самым низким среди стран-кандидатов" - примерно 61%. Это означает, что Сербия официально объявила о полной поддержке 61% всех внешнеполитических решений ЕС. Кос добавила, что у Украины этот показатель составляет 98%.

"При этом торговля Сербии с ЕС составляет 60%, а с Россией - примерно 1,5%, тут нечего добавить", - сказала Кос.

Чиновники ЕС в последние годы открыто заявляют, что требуют от Сербии отказа от отношений с Россией и присоединения к санкциям ЕС против нее, а для завершения процесса приема в ЕС от Сербии ждут признания независимости Косова.