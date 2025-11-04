Конгрессвумен Луна поддержала Трампа в вопросе торговли с Россией

Член Палаты представителей Конгресса указала, что торговая сделка и мир станут "победой для всех"

Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна © AP Photo/ John Locher

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка, от штата Флорида) поддержала заявление американского президента Дональда Трампа о том, что расширение торгово-экономических связей между Россией и США стало бы замечательным развитием событий.

"Торговая сделка + мир = победа для всех!" - написала Луна в X.

Ранее Трамп в интервью телеканалу CBS News выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин хотел бы наращивания торговли между РФ и США.

"Я думаю, что он хотел бы. Я думаю, он хотел бы прийти и торговать с нами. И он хотел бы заработать много денег для России", - добавил президент США.

"И я думаю, что это замечательно", - подчеркнул он, говоря о такой возможности.