Рамапоса назвал центральную тему саммита G20

Ей станет борьба с неравенством

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Проблема неравенства в мире и путей его преодоления выносится в качестве основной темы саммита Группы двадцати (G20), который пройдет в ЮАР позднее в текущем месяце. Об этом сообщил председатель саммита, президент ЮАР Сирил Рамапоса, получая в ходе торжественной церемонии доклад о глобальном неравенстве, подготовленный группой международных экспертов во главе с лауреатом Нобелевской премии по экономике профессором Джозефом Стиглицем.

"Неравенство подрывает надежды огромного числа людей на лучшую жизнь, - сказал Рамапоса, выступление которого транслировалось на правительственном портале. - Оно также усиливает разрыв между бедными странами глобального Юга и государствами с высоким уровнем доходов населения". Он отметил, что неравенство усиливается сейчас ростом цен на продовольствие и энергоносители, торговыми войнами и увеличением задолженности. "Все это усугубляет растущий разрыв между богатыми и остальным миром, подрывая прогресс и динамику экономического развития", - отметил президент ЮАР.

Рамапоса сообщил, что в полученном им докладе рассматриваются причины и движущие силы неравенства. "Что наиболее важно, в этом докладе изложены разумные и прагматичные шаги, которые мы можем предпринять для его сокращения, - сказал он. - Этот доклад, являющийся планом действий по достижению большего равенства, поддерживает цель председательства ЮАР в G20 - включить проблему неравенства в международную повестку дня".

Саммит в Йоханнесбурге пройдет 22-23 ноября. С его завершением председательство в организации перейдет от ЮАР к США.