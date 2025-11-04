ХАМАС передаст медикам тело еще одного заложника

Передача состоится около 20:00 по местному времени

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС планирует во вторник в районе 21:00 мск передать в секторе Газа сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) останки израильского заложника. Соответствующее заявление распространило военное крыло радикальной организации - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"В рамках соглашения мы передадим [медикам] тело израильского заложника сегодня около 20:00 по местному времени (21:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Ранее во вторник сторонники группировки объявили, что обнаружили останки заложника в одном из районов анклава, которые контролирует армия Израиля.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. К настоящему моменту радикалы из сектора Газа вернули останки 20 убитых заложников и продолжают удерживать тела еще 8 похищенных.