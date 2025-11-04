Brasil247: сотрудничество РФ и КНР основало фундамент многополярного мира

По оценкам авторов статьи, "партнерство между Китаем и Россией выходит за рамки двустороннего взаимодействия"

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 ноября. /ТАСС/. Стратегическое партнерство России и Китая стало фундаментальным фактором наступления многополярности в международных отношениях, сменившей однополярный миропорядок. С такой оценкой российско-китайского сотрудничества выступил бразильский портал Brasil247.

По оценкам авторов статьи, недавняя встреча председателя правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина "продемонстрировала, что партнерство между Китаем и Россией выходит за рамки двустороннего взаимодействия, поскольку является центральным элементом построения многополярного мира".

При этом Москва и Пекин содействуют установлению более справедливой и сбалансированной системы международных отношений, подчеркнуло издание.

Визит главы правительства РФ Михаила Мишустина в Китай начался накануне. В Ханчжоу 3 ноября состоялась 30-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Было отмечено, что этот механизм прекрасно себя зарекомендовал. После этого Мишустин отправился в Пекин, где 4 ноября встретился в председателем КНР Си Цзиньпином и передал ему наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.