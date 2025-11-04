В Пентагоне заявили о продолжении США оказания военной помощи Украине

Выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост помощника военного министра США по стратегии, планам и потенциалу Остин Дамер сообщил, что ему не известно о паузе в поставках украинской стороне продукции военного назначения

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не прекращали поставки оружия и военной техники Украине. Это подтвердил выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост помощника военного министра США по стратегии, планам и потенциалу Остин Дамер.

"Мне не известно о паузе в предоставлении военной помощи Украине", - сказал он на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Как вы верно указали <...>, президент Трамп [ранее] очень ясно дал понять, что США продолжают предоставлять помощь, военную помощь, продукцию военного назначения Украине. Мне не известно ни о какой паузе в оказании этой помощи", - подчеркнул Дамер. В связи с этим он упомянул "неточные сообщения прессы".