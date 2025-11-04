МИД Грузии: ЕК использовала свой доклад для негативных оценок республики

Грузинское внешнеполитическое ведомство обвинило Еврокомиссию в очередных политических спекуляциях

ТБИЛИСИ, 4 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия использовала свой доклад о политике расширения для безосновательных негативных оценок в отношении Грузии и политических спекуляций. Об этом говорится в заявлении грузинского МИД.

"Вызывает обеспокоенность, что доклад о расширении в части Грузии использован для озвучивания безосновательных негативных оценок и очередных политических спекуляций", - указали в дипведомстве.

В МИД отметили, что доклад Еврокомиссии тенденциозно оценивает целый ряд событий в Грузии. Также в ведомстве подчеркнули, что институты ЕС упорно закрывают глаза на события 4 октября, когда была совершена попытка штурма дворца президента. Также серьезные вопросы вызывает объективность оценок, приведенных в докладе, на фоне растущих экономических показателей Грузии в международных рейтингах.

"Мы осуждаем все попытки, направленные на использование вопроса членства в ЕС как политического инструмента, что вредит отношениям Грузии и ЕС", - отметили в МИД.

В то же время, как отмечается, Грузия подтверждает желание сотрудничества с ЕС, основанного на уважении, конструктивности, взаимовыгодном партнерстве и общих ценностях, а не принуждении.

4 ноября Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад о расширении. В нем говорится, что процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен и страна лишь номинально остается кандидатом в члены Евросоюза.