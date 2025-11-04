Депутат Рады Безуглая признала потерю ВС Украины Красноармейска и Димитрова

Системные проблемы военного управления не решаются, заявила политик

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют контроль над Красноармейском и Димитровом (украинские названия - Покровск и Мирноград). Это признала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

"Системные проблемы военного управления не решаются, и мы теряем город за городом одним и тем же способом. Теперь потеряем Покровск и Мирноград", - написала она в Telegram-канале, добавив, что ВС РФ контролируют уже более 80% Красноармейска.

Ранее Безуглая обвинила Владимира Зеленского во лжи относительно ситуации в Красноармейске, где в окружении оказалась крупная группировка ВСУ.

4 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения зачистили 35 зданий в Красноармейске. Военный эксперт Андрей Марочко со своей стороны отметил, что российским войскам осталось преодолеть расстояние порядка 2 км, чтобы полностью "захлопнуть группировку украинских боевиков" в районе Димитрова.