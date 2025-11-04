В Нидерландах стартовало формирование новой правящей коалиции

Выборы состава Второй палаты Генеральных штатов прошли в стране 29 октября

ГААГА, 4 ноября. /ТАСС/. Процесс формирования новой правящей коалиции стартовал в Нидерландах после досрочных парламентских выборов. Как пишет газета NRC, победившая по итогам голосования леволиберальная партия "Демократы-66" может столкнуться с большими трудностями при попытках сформировать правительство из-за разногласий между партиями.

По оценке издания, положение леволибералов осложняет также отсутствие стабильного большинства в парламенте. В этих условиях лидер партии Роб Йеттен, ставший ключевой фигурой в переговорах по коалиции, намерен добиваться формирования "центристского правительства большинства" с участием крупнейшего в стране оппозиционного блока "зеленых левых" и Партии труда, а также входившей в прошлую правящую коалицию праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (НПСД). Как отмечает NRC, подобная коалиция могла бы обеспечить численное преимущество в нижней палате парламента и повысить устойчивость нового кабинета.

Однако председатель НПСД Дилан Йешильгёз ранее исключила возможность сотрудничества с левыми силами, заявив о "непреодолимых разногласиях" между партиями. На этом фоне Йеттен призвал Йешильгёз "пересмотреть свое решение и сесть за стол переговоров с конструктивным настроем".

Несмотря на разногласия, 4 ноября вошедшие в парламент партии начали консультации по выбору "посредника" - лица, которому предстоит во взаимодействии с лидерами фракций определить возможные направления переговоров по коалиции. В ходе консультаций "посредником" был назначен Вутер Кулмейс - член партии "Демократы-66", экс-министр по социальным вопросам и действующий глава нидерландской железнодорожной компании NS. Как отмечает издание, Кулмейс уже выполнял аналогичные функции в 2021 году, что, по мнению аналитиков, делает его компромиссной фигурой, способной запустить процесс формирования коалиции.

Досрочные выборы нового состава Второй палаты Генеральных штатов (нижней палаты парламента) прошли в Нидерландах 29 октября. Согласно конституции королевства, голосование длилось один день. В стране работали более 9 тыс. избирательных участков. За рубежом, как отмечали СМИ, для участия в голосовании зарегистрировались порядка 135 тыс. подданных королевства.

По данным первого экзитпола, первое место на выборах занимало движение "Демократы-66" с 27 местами, за ними с минимальным отрывом следовали крайне правая Партия свободы (25 мест) и НПСД (23 мандата). По последним данным, леволибералы и крайне правые получают по 26 мест в парламенте.