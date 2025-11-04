В Литве прекратили следствие по делу о тоннеле через границу с Белоруссией

Правомочность шага проверит Генеральная прокуратура, указала представитель окружной прокуратуры Рита Стундене

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Вильнюсская окружная прокуратура приняла решение прекратить следствие по делу о подземном тоннеле через границу с Белоруссией. Об этом сообщила журналистам представитель ведомства Рита Стундене.

"Оценив собранный в ходе предварительного следствия материал, прокуратура приняла решение следствие закрыть", - сказала она.

Однако правомочность такого шага, как отметила Стундене, поручено проверить Генеральной прокуратуре. До окончания проверки дополнительную информацию о причинах прекращения предварительного следствия решено не предоставлять.

25-метровый подземный тоннель через границу обнаружили в конце января 2025 года у деревни Пашальчис Шальчининкского района. Предполагается, что его использовали организаторы контрабанды.