В Литве прекратили следствие по делу о тоннеле через границу с Белоруссией
ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Вильнюсская окружная прокуратура приняла решение прекратить следствие по делу о подземном тоннеле через границу с Белоруссией. Об этом сообщила журналистам представитель ведомства Рита Стундене.
"Оценив собранный в ходе предварительного следствия материал, прокуратура приняла решение следствие закрыть", - сказала она.
Однако правомочность такого шага, как отметила Стундене, поручено проверить Генеральной прокуратуре. До окончания проверки дополнительную информацию о причинах прекращения предварительного следствия решено не предоставлять.
25-метровый подземный тоннель через границу обнаружили в конце января 2025 года у деревни Пашальчис Шальчининкского района. Предполагается, что его использовали организаторы контрабанды.