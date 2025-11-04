МИД Турции отверг утверждения Еврокомиссии о ситуации в республике

Ведомство при этом позитивно оценило упоминания об активной и многовекторной внешнеполитической позиции Анкары

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. МИД Турции отверг и назвал предвзятыми и необоснованными некоторые утверждения отчета Еврокомиссии в отношении судебной системы, темы соблюдения прав и внутренней политики в стране.

"Мы отвергаем предвзятые и необоснованные обвинения в отношении нашей судебной системы, основных прав и внутриполитических событий, содержащиеся в опубликованном 4 ноября Европейской комиссией докладе о ситуации в Турции. Такие утверждения не только несовместимы с усилиями по формированию позитивной повестки между Турцией и ЕС, но и написаны в стиле, противоречащем долгосрочным интересам сторон", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД отметил также, что доклад ЕК по-прежнему "содержит нереалистичные, нелегитимные и максималистские взгляды на Грецию и греко-кипрскую сторону".

"Он игнорирует законные опасения Турции и Турецкой республики Северного Кипра, что в очередной раз доказывает, что ЕС занимает определенную сторону в кипрском вопросе и что он не может внести свой вклад в усилия по решению кипрской проблемы", - указано в заявлении.

В то же время турецкий МИД отметил и позитивные аспекты доклада ЕК.

"Уровень соответствия [Турции] законодательству ЕС, указанный в отчете, является ярчайшим выражением нашей приверженности стратегической цели стать членом ЕС, несмотря на политические и несправедливые препятствия, с которыми мы столкнулись в процессе вступления. Мы считаем, что акцент в отчете на высоком уровне соответствия Турции принципам функционирующей рыночной экономики и ее разумной макроэкономической политике является позитивным и уместным наблюдением", - говорится в заявлении.

Кроме того ведомство "с удовлетворением отметило, что в докладе отражена конструктивная позиция Турции в Восточном Средиземноморье, улучшение отношений с Грецией и активизация диалога с ЕС". МИД также "позитивно оценил упоминания об активной и многовекторной внешнеполитической позиции Турции, ее решительных усилиях по укреплению стратегического партнерства и конструктивной роли в обеспечении мира и стабильности в регионе".