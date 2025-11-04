Вучич заявил, что не собирается оправдываться перед ЕС за отношения с Россией

Президент Сербии указал, что всегда придерживался принципа, что нужно выслушать "и другую сторону"

БЕЛГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не намерен оправдываться перед представителями Европейского союза за отношения Белграда с Москвой и Пекином. Об этом он сказал в Брюсселе на сессии саммита по расширению ЕС, передает агентство Tanjug.

"Не собираюсь оправдываться за то, что с кем-то разговариваю, считаю это глупым. Я не школьник. Я убежден, что все должны говорить друг с другом. Это полезно, и это не значит, что я с кем-то согласен, если веду диалог", - отметил Вучич.

Он подчеркнул, что знает о сомнениях некоторых стран - членов ЕС относительно Сербии из-за отношений Белграда с Пекином и Москвой, но подчеркнул, что не намерен менять подход.

"Я не вмешивался и не собираюсь вмешиваться в российско-украинский конфликт. Я маленький игрок из небольшой страны. Не позволяю себе лезть в большие дела. Этим могут заниматься великие державы или Европейский союз. Я говорил о наших маленьких, но для сербского народа больших проблемах. Это и была моя цель", - указал сербский лидер.

Говоря о своей поездке в Москву, Вучич подчеркнул, что визит имел конкретные экономические причины.

"Речь не только о том, что я поехал в Москву. У меня было несколько причин туда отправиться. Это касалось газового соглашения, нужно было обсудить ситуацию с компанией NIS (компания "Нефтяная индустрия Сербии"), против которой США ввели санкции, а ее владельцем является российская сторона. То есть на повестке стояли несколько вопросов", - пояснил он.

"Я всегда придерживался принципа, что нужно выслушать и другую сторону, и хотел бы, чтобы все лидеры разговаривали друг с другом. Это единственный способ преодолеть нынешнюю ситуацию. Но я вижу, что этого никто не хочет слышать. Я не собираюсь шутить ни по поводу Китая, ни Америки, ни России. Это слишком серьезные темы для шуток. Нам нужны переговоры", - заключил Вучич.

Ранее президент Сербии призвал власти страны выполнить все требования Европейского союза, даже если они выглядят, как шантаж или унижение, ради ускорения евроинтеграции. Он подчеркнул, что Сербия должна продемонстрировать способность к быстрому продвижению по европейскому пути и показать готовность к выполнению всех обязательств в рамках реформаторской повестки. Вучич также отмечал, что за последние два десятилетия уровень поддержки вступления страны в ЕС снизился с 80% до 40%, что, по его словам, связано с внутренними, а не внешними факторами. Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС, помимо Сербии, имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.