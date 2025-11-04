Вучич заявил, что не собирается вводить санкции против России ради ЕС

По словам президента, давление на Сербию носит исключительно политический характер

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © AP Photo/ Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не намерен признавать независимость Косова и вводить санкции против России ради ускорения процесса евроинтеграции. Об этом глава государства заявил журналистам в Брюсселе.

"У нас есть выбор. Хотите - завтра вводим санкции против Российской Федерации, буквально завтра. Хотите - завтра же заявляем, что признаем независимость Косова, и окажемся в Европейском союзе, когда только пожелаете", - отметил сербский лидер, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита о расширении ЕС.

Он подчеркнул, что подобные шаги для Белграда неприемлемы.

"Только скажите - вы хотите, чтобы это была наша политика? А я не думаю, что мы должны признавать независимое Косово. Я не думаю, что мы должны вводить санкции", - заявил Вучич.

По словам президента, давление на Сербию носит исключительно политический характер.

"Скажите, вы считаете, что мы должны это сделать? Я - нет. Нет проблем, введите это сами, сделайте это через год - и вот вы уже в Европейском союзе. Здесь чистая геополитика, ничего больше", - подчеркнул он.

В заключение Вучич отметил, что Сербия самостоятельно определяет свою внешнюю политику.

"До сих пор это был наш выбор, не их - наш", - заключил глава государства.

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент Сербии также сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву.