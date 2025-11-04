ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Вучич заявил, что не собирается вводить санкции против России ради ЕС

По словам президента, давление на Сербию носит исключительно политический характер
Редакция сайта ТАСС
17:11

Президент Сербии Александар Вучич

© AP Photo/ Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не намерен признавать независимость Косова и вводить санкции против России ради ускорения процесса евроинтеграции. Об этом глава государства заявил журналистам в Брюсселе.

"У нас есть выбор. Хотите - завтра вводим санкции против Российской Федерации, буквально завтра. Хотите - завтра же заявляем, что признаем независимость Косова, и окажемся в Европейском союзе, когда только пожелаете", - отметил сербский лидер, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита о расширении ЕС.

Он подчеркнул, что подобные шаги для Белграда неприемлемы.

"Только скажите - вы хотите, чтобы это была наша политика? А я не думаю, что мы должны признавать независимое Косово. Я не думаю, что мы должны вводить санкции", - заявил Вучич.

По словам президента, давление на Сербию носит исключительно политический характер.

"Скажите, вы считаете, что мы должны это сделать? Я - нет. Нет проблем, введите это сами, сделайте это через год - и вот вы уже в Европейском союзе. Здесь чистая геополитика, ничего больше", - подчеркнул он.

В заключение Вучич отметил, что Сербия самостоятельно определяет свою внешнюю политику.

"До сих пор это был наш выбор, не их - наш", - заключил глава государства.

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Президент Сербии также сообщил о готовности оказывать гуманитарную помощь Киеву. 

РоссияСербияВучич, Александар