Сийярто указал, что Венгрия не допустит вступления Украины в ЕС

Вопрос о расширении Евросоюза требует единогласия среди всех государств-членов, напомнил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто © Владислав Ногай/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 4 ноября. /ТАСС/. Нынешнее правительство Венгрии не допустит того, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, комментируя новый доклад Еврокомиссии о расширении ЕС и намерение Брюсселя начать с Киевом переговоры о вступлении до конца 2025 года.

"Венгерский народ ясно дал понять, что не хочет, чтобы Украина была членом Европейского союза. И поскольку вопрос о расширении Евросоюза требует единогласия среди всех государств-членов, а Венгрия и венгерский народ ясно дали понять, что они не поддерживают членство Украины в Евросоюзе, Украина не будет членом Европейского союза", - говорится в заявлении Сийярто, распространенном венгерским МИД.

В нем также отмечается, что лидеры ЕС стремятся привести к власти в Венгрии оппозиционную партию "Тиса", которая готова поддержать ускоренное вступление Украины в сообщество "и тем самым подтолкнуть Европу к войне". "Мы этого не допустим, потому что венгерский народ не хочет воевать", - заверил министр.

Правительство Венгрии неоднократно предупреждало, что не позволит осуществить поспешное присоединение Украины к Евросоюзу, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. Кроме того, Будапешт требует от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье. На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество.

В тот день в Венгрии были опубликованы результаты референдума, в котором приняли участие более 2 млн человек. Из них 95% высказались против ускоренного приема Украины в Евросоюз. Орбан заверил, что будет руководствоваться мнением венгерских граждан при решении этого вопроса.