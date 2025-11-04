Semafor: в США обсуждают возобновление работы правительства до декабря-января

Портал отмечает, что республиканцы и демократы пока не могут договориться о сроке, на который будет восстановлено финансирование администрации

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Сенаторы Конгресса обсуждают сделку, которая позволит возобновить работу американского правительства до декабря или января. Об этом сообщил портал Semafor.

По его сведениям, текущая сделка по возобновлению работы правительства до 21 ноября не сможет позволить преодолеть сложившийся кризис, так как оставляет слишком мало времени для законодателей на согласование долгосрочного финансирования.

"Нам нужно продлить сроки. Нынешний [документ] рассчитан до 21 ноября, а сегодня уже 3 ноября, нам надо выйти за эти рамки", - заявил изданию лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Джон Баррассо (от штата Вайоминг).

Портал отмечает, что республиканцы и демократы пока не могут договориться о сроке, на который будет возобновлено финансирование администрации. Первые хотят, чтобы документ позволял правительству работать до 15 января, чтобы избежать нового шатдауна перед католическим Рождеством (25 декабря). В свою очередь представители Демократической партии хотели бы продлить сроки финансирования администрации до 19 декабря, пишет Semafor.

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун) началась в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).