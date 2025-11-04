Румыния подняла в воздух истребители из-за объектов над Украиной

Речь идет о двух F-16 и двух Eurofighter Typhoon

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 4 ноября. /ТАСС/. ВВС Румынии по тревоге подняли в воздух два самолета F-16, а позднее два Eurofighter Typhoon вооруженных сил страны в ночь 4 ноября после того, как радары военного ведомства страны обнаружили несколько воздушных целей в районе реки Дунай недалеко от границы с Румынией. Об этом сообщило Минобороны страны.

"В 00:17 (01:17 мск) были подняты два самолета F-16, дислоцированные на авиабазе Фетешть, а в 02:45 (03:45 мск) - два немецких самолета Eurofighter Typhoon, дислоцированные на авиабазе Михаил Когэлничану, для обеспечения безопасности национального воздушного пространства", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что нарушения воздушного пространства Румынии не зафиксировано, обломков летательных аппаратов на территории страны не обнаружено.