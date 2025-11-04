В Пентагоне признали, что решение по ядерным испытаниям продиктовано геополитикой

В военном ведомстве упомянули необходимость устранения сомнений относительно технического состояния ядерного арсенала США

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Пентагон признал, что решение президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний продиктовано геополитическими соображениями, технической необходимости в них по-прежнему нет. Такую позицию изложил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса выдвинутый Трампом на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек.

На вопрос о том, что могло послужить причиной для заявления Трампа о ядерных испытаниях, Кадлек отметил, что их может быть по меньшей мере три. Так, он упомянул необходимость устранения сомнений относительно технического состояния ядерного арсенала США, а также проверки уровня квалификации и возможностей предприятий, задействованных в этой области, отметив, что проблем по этим двум пунктам не наблюдается.

"Третий пункт сводится к тому, имеется ли для этого геополитический контекст или основания", - заявил Кадлек, отметив, что США испытывают "обеспокоенность относительно соблюдения Россией и Китаем положений" Договора о всеобъемлющем испытании ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "Вне зависимости от того, наблюдаются ли с этим какие-либо проблемы, очевидно, что это вопросы, не подлежащие разглашению", - подчеркнул он.

Кроме того, по версии Кадлека, со стороны России наблюдается "целый ряд дестабилизирующих" действий, которые "почти не имеют отношения к испытаниям и касаются преимущественно модернизации" арсенала. Он утверждал, что Москва разрабатывает "асимметричные ядерные вооружения", упомянув, в частности, безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой, перспективную межконтинентальную ракету "Сармат", ракету "Буревестник". "То же самое касается Китая", - утверждал Кадлек, по мнению которого, Пекин "демонстрирует все более тесное стратегическое сотрудничество с Россией".