Венгрия предлагает не принимать Украину в ЕС, а установить с ней партнерство

Такое решение "привело бы к войне в Европе и вывело бы деньги венгров на Украину", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 4 ноября. /ТАСС/. Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз и предлагает вместо этого установить между ними стратегическое партнерство. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, отвечая на очередные выпады Владимира Зеленского в адрес Будапешта в связи с его позицией по вопросу об интеграции Киева в ЕС.

"Я хотел бы напомнить президенту, что решение о вступлении страны в Европейский союз принимается государствами-членами единогласно. Это означает, что каждое государство имеет суверенное право поддержать или выступить против принятия нового члена. Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Евросоюзе, потому что это привело бы к войне в Европе и вывело бы деньги венгров на Украину", - написал глава правительства в Х.

"Мы считаем, что Европейский союз должен вступить в стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС. Таково наше предложение. Мы будем придерживаться этой позиции и в будущем, поскольку имеем на это полное право", - отметил Орбан.

Он отверг "предположение, что Венгрия чем-то обязана Украине". "Украина не защищает Венгрию ни от кого и ни от чего. Мы не просили об этом и никогда не попросим. Безопасность Венгрии гарантируется нашим национальным оборонным потенциалом и НАТО, членом которого Украина, к счастью, не является", - напомнил премьер.

Орбан опроверг утверждения Зеленского, будто Венгрия не оказывает поддержки Украине. Он рассказал, что Венгрия принимает украинских беженцев, создала у себя три украинские школы, оказывает помощь раненым украинским военнослужащим, обеспечила отдых в летних лагерях для 10 тыс. украинских детей, подготовила медицинский персонал, восстановила школы и детские сады на Украине, а в прошлом году была крупнейшим поставщиком электроэнергии в соседнюю страну. "На данный момент мы потратили в общей сложности 200 млн евро на гуманитарную помощь украинцам. Жаль, если это ничего не значит для президента Зеленского", - заявил глава правительства.

Кроме того, он обратил внимание, что "поддержка, которую Украина получает от Европейского союза, включает в себя и венгерские деньги". "Мы не в восторге от этого, но это факт", - добавил Орбан.