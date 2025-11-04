Офис Нетаньяху: Израиль получил в Газе еще один гроб с останками заложника

Передача состоялась при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Nir Elias/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в секторе Газа получили еще один гроб с останками погибшего заложника. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Передача состоялась при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста. В ближайшее время военные доставят гроб на израильскую территорию, где судмедэксперты проведут процедуру опознания останков.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. К настоящему моменту радикалы из сектора Газа вернули останки 20 убитых заложников. По состоянию на 4 ноября (до нынешней передачи) они продолжали удерживать тела еще 8 похищенных.