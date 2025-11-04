Додик: Босния и Герцеговина не имеет будущего с решениями Конституционного суда

Инстанция выносит решения не по закону, а по политической воле, счел лидер боснийских сербов

БЕЛГРАД, 4 ноября. /ТАСС/. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что Конституционный суд Боснии и Герцеговины нарушил основные правовые принципы и вынес политическое решение, отклонив апелляцию его защиты на приговор Суда БиГ и решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об отзыве его мандата. По словам Додика, такие действия суда показывают, что у Боснии и Герцеговины "нет никаких шансов с подобной судебной системой".

4 ноября Конституционный суд БиГ провел онлайн-заседание без участия двух судей из Республики Сербской (РС) и постановил отклонить апелляции, поданные юристами Додика. Обжалованию подлежали решения Суда БиГ от 12 июня и 18 августа 2025 года, а также постановление ЦИК от 6 августа об отзыве полномочий президента Республики Сербской. После этого избирательная комиссия назначила досрочные выборы главы РС на 23 ноября. Суд Боснии и Герцеговины ранее признал Додика виновным в "неисполнении распоряжений Кристиана Шмидта", которого Республика Сербская, Россия и Китай не признают законным представителем международного сообщества в стране. Лидера боснийских сербов приговорили к одному году тюремного заключения и шести годам запрета на политическую деятельность, но позже суд разрешил заменить срок штрафом.

"Этот усеченный суд выносит решения не по закону, а по политической воле. Если бы он уважал конституцию, то знал бы, что законы в БиГ может принимать только Парламентская скупщина - Палата представителей и Палата народов, и исключительно совместно, - отметил он. - Они грубо нарушили элементарные права. Мы, конечно, пойдем дальше, возможно и до Европейского суда, но ясно, что политические вопросы решаются политическими средствами".

"Они навязывают политическую волю под видом права. Это продолжение эпохи глобальных стервятников, которые злоупотребляют судебной системой, чтобы расправляться с политическими противниками - от Дональда Трампа и Марин Ле Пен до Румынии. В конституции Республики Сербской четко указано: президент обязан подписывать указы, а его мандат может быть прекращен только по собственному желанию или по результатам референдума. Ни того, ни другого не произошло. Все это политическая воля и давление Сараево", - указал Додик.

О ситуации в Боснии и Герцеговине

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), которого назначает руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить Кристиана Шмидта (Германия) новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.

ЦИК Боснии и Герцеговины назначил досрочные выборы президента Республики Сербской на 23 ноября. Этому предшествовало постановление комиссии прекратить полномочия Додика в связи с приговором за игнорирование решений Шмидта.