Экс-спецпрокурор США изъял рабочий телефон Трампа после событий 6 января 2021 года

Как отметила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, это стало "очередным свидетельством вопиющего превышения полномочий и злоупотребления государственной властью"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Бывший спецпрокурор США Джек Смит во время расследования обстоятельств штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года изъял рабочий телефон действующего президента Дональда Трампа, которым он пользовался во время первого президентского срока. Об этом сообщила в X министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди.

По ее словам, специалистам Минюста удалось установить, что Смит во время расследования, прекращенного после победы Трампа на президентских выборах 2024 года, "изъял выданный правительством телефон президента Трампа". "Это означает, что администрация [бывшего президента страны Джо] Байдена передала спецпрокурору телефон президента Трампа - беспрецедентное действие", - написала Бонди.

По ее словам, Смит также привлек к делу "все личные телефонный записи" Трампа. Как отметила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, это стало "очередным свидетельством вопиющего превышения полномочий и злоупотребления государственной властью" со стороны администрации Байдена.

Назначенный при Байдене для расследования событий 6 января 2021 года спецпрокурор Смит выдвинул в 2023 году в адрес Трампа обвинения по четырем статьям. Ему фактически инкриминировалась попытка сохранить власть за счет незаконных действий. Тем не менее Верховный суд США летом 2024 года признал наличие у Трампа частичного иммунитета от юридического преследования. После победы политика на выборах в ноябре 2024 года Смит подал ходатайство о прекращении разбирательства по его делу, поскольку в соответствии с принятой в США практикой действующий президент обладает иммунитетом от судебного преследования и в административном, и в уголовном порядке за официально принимаемые решения. Председательствовавшая на процессе судья Таня Чаткэн удовлетворила прошение спецпрокурора. В январе этого года Смит ушел из Минюста.