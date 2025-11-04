Le Monde: французские эксперты признали преимущество РФ над ЕС в огневой мощи

Сильной стороной России "является воздушно-десантная операция с более крупным количеством сухопутных войск, чем в Европе", заявили газете исследователи Французского института международных отношений

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Россия располагает решающим преимуществом в количестве, огневой мощи и мобилизационных возможностях, и Европе необходимо стать сильнее, чтобы быть на равных с Москвой. Об этом газете Le Monde сообщили исследователи Французского института международных отношений.

"Ее [России] сильной стороной является воздушно-десантная операция с более крупным количеством сухопутных войск, чем в Европе, - приводит издание слова исследователя Димитрия Минича. - Россия обладает решающим преимуществом с точки зрения массы, огневой мощи и мобилизационных возможностей".

По его словам, одна из величайших неудач Запада заключается в том, что он не воспринял Россию всерьез.

25 сентября газета The Washington Post со ссылкой на слова представителя НАТО сообщила о невозможности противостоять ВС РФ, подчеркнув, что преимущество на стороне России. "Несмотря на все миллиарды, которые мы даем Украине, остановить их [ВС РФ] оказалось невозможно", - сказал дипломат НАТО.