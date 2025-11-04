Пентагон: США должны сдерживать одновременно несколько ядерных держав

Кандидат на пост помощника главы военного ведомства Роберт Кадлек не стал уточнять, выступает ли он за развертывание американских ядерных боезарядов в Индо-Тихоокеанском регионе

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны иметь возможность сдерживать одновременно несколько ядерных держав. С таким заявлением выступил выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек.

"Считаю, что наши стратегические силы должны быть в состоянии сдерживать одновременно стратегические нападения со стороны нескольких ядерных держав, особенно двух, обладающих наибольшим потенциалом (Россия и Китай - прим. ТАСС)", - говорится в письменных ответах кандидата на должность помощника главы Пентагона на вопросы американских законодателей. Документ был подготовлен к слушаниям, посвященным рассмотрению кандидатуры Кадлека в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Чиновник не стал уточнять, выступает ли он за развертывание американских ядерных боезарядов в Индо-Тихоокеанском регионе. "Если мою кандидатуру утвердят, я буду совещаться с соответствующими коллегами в министерстве, а также союзниками насчет того, требуется ли корректировка размещения ядерных сил США применительно к Индо-Тихоокеанскому региону, чтобы сохранить сдерживание [потенциального противника]", - отметил Кадлек.

"Мое понимание заключается в том, что темпы роста ядерных сил Китая превосходят ожидания США", - добавил американский чиновник. Он также пообещал рассмотреть вопрос о том, требуются ли "дополнительные меры", чтобы продемонстрировать готовность Вашингтона и дальше прикрывать своим ядерным зонтиком союзников в Азии.