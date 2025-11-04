Пентагон: НАТО может изменить стратегию из-за размещения Россией ЯО в Белоруссии

Выдвинутый на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию Роберт Кадлек заявил, что в случае его утверждения на должность подробно рассмотрит этот вопрос

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Стратегия ядерного сдерживания НАТО может быть изменена в связи с размещением Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом заявил выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек.

"Я не осведомлен о каких-либо разведывательных данных, касающихся сообщений о переброске Россией тактического оружия в Белоруссию. В случае утверждения (на упомянутый пост - прим. ТАСС) я подробно рассмотрю этот вопрос и буду тесно взаимодействовать со всеми относящимися к делу союзниками, чтобы обеспечить соответствие стратегии ядерного сдерживания НАТО изменениям ядерной угрозы со стороны России", - говорится в письменных ответах Кадлека на вопросы американских законодателей. Документ был подготовлен к слушаниям, посвященным рассмотрению кандидатуры Кадлека в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Президент России Владимир Путин 25 марта 2023 года объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. 25 апреля 2024 года лидер республики Александр Лукашенко сообщил, что в Белоруссии уже находится несколько десятков ядерных боеприпасов. По договору о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который вступил в законную силу 13 марта 2025 года после обмена ратификационными грамотами, стороны рассматривают ядерное оружие РФ как важный фактор предотвращения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

Кандидат на должность помощника главы Пентагона также подчеркнул в письменных ответах на вопросы законодателей, что будет добиваться "максимально широкого участия" других стран из числа союзников Вашингтона по НАТО в совместных ядерных миссиях "в рамках обязательств США", предусмотренных международными договорами. Он уточнил, что готов рассмотреть возможность участия в этих миссиях и тех государств, которые не входят в Североатлантический альянс.

Совместные ядерные миссии НАТО предполагают отработку применения ядерного оружия самолетами неядерных государств альянса на случай, если им это оружие будет передано из американских запасов тактического ядерного оружия в Европе. Военные документы НАТО предусматривают такую возможность в условиях конфликта, что, по мнению стратегов блока, якобы повышает эффективность ядерного сдерживания.