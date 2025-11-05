Yonhap: атомный авианосец США вошел в порт в Южной Корее

George Washington сопровождают ракетный крейсер и два эсминца, оснащенных системой Aegis

СЕУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Атомный авианосец США George Washington в среду прибыл на военно-морскую базу во втором по величине городе Республики Корея Пусане. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Авианосец сопровождают ракетный крейсер и два эсминца, оснащенных системой Aegis. Визит в порт Пусана предназначен для пополнения припасов и отдыха экипажа. "ВМС [Республики Корея] планируют и далее укреплять обмены и сотрудничество между ВМС двух стран, а также повышать обороноспособность по случаю прибытия Пятой авианосной группы", - заявили южнокорейские военные.

Это первый заход в порт американского авианосца при президенте Республики Корея Ли Чжэ Мёне. Он выиграл выборы в начале июня. В предыдущий раз авианосец ВМС США совершал визит в порт Пусана в марте.

Власти КНДР критически относятся к появлению американских авианосцев на военно-морских базах Южной Кореи. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон называла это "проявлением наибольшей враждебности". В конце октября президент США Дональд Трамп посетил Республику Корея. Предполагалось, что он мог бы встретиться с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на границе, как в 2019 году. Но Трамп сказал, что не смог согласовать с Ким Чен Ыном время встречи.