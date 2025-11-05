На выборах Нью-Йорка впервые с 1969 года проголосовали 2 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Впервые за более чем полвека 2 млн человек приняли участие в голосовании на муниципальных выборах в Нью-Йорке, по итогам которых будет определен новый мэр мегаполиса. Об этом сообщила избирательная комиссия города.

"Мы официально сообщаем, что достигли показателя в 2 млн голосов - впервые с 1969 года", - говорится в заявлении комиссии в X.

В Нью-Йорке проживает порядка 8,5 млн человек. На предыдущих выборах градоначальника в 2021 году общая явка составила 1,15 млн.

Помимо выборов мэра, жителям Нью-Йорка предлагалось проголосовать по нескольким муниципальным должностям, в том числе выбрать окружного прокурора и члена городского совета.

За должность главы мегаполиса вместе с бывшим губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо борются кандидат от демократов Зохран Мамдани, а также республиканец Кёртис Слива. Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в сентябре объявил о выходе из предвыборной гонки.

Согласно опросам общественного мнения, кандидат от демократов является фаворитом. Вместе с тем президент США Дональд Трамп перед выборами призвал голосовать за Куомо и пригрозил ограничить выделение федеральных средств на нужды Нью-Йорка в случае победы Мамдани, которого он считает коммунистом, сам же кандидат характеризует себя как "демократического социалиста".