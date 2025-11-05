DDHQ: демократ Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка

По данным телекомпании СNN, подсчитаны 52% голосов

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка. С таким прогнозом выступил американский портал DDHQ.

По его данным, в Нью-Йорке были обработаны 38% бюллетеней. Свой голос за Мамдани отдали 49,7% избирателей. Независимый кандидат Эндрю Куомо получает 41,6%, республиканец Кёртис Слива - 8,1%.

По данным телекомпании СNN, подсчитаны были 52% голосов, за Мамдани проголосовали 49,6% избирателей, за Куомо - 41,5%, за Сливу - 8,1,%. Телекомпания пока не выступает с прогнозом касательно возможного победителя.

Президент США Дональд Трамп перед выборами призвал голосовать за Куомо и пригрозил ограничить выделение федеральных средств на нужды Нью-Йорка в случае победы Мамдани, которого он считает коммунистом, сам же кандидат характеризует себя как "демократического социалиста".

Мамдани в ходе предвыборной кампании обещал заморозить рост цен на аренду жилья, сделать бесплатным проезд на автобусах, создать сеть городских продуктовых магазинов с низкими ценами, повысить к 2030 году минимальную заработную плату с нынешних $16,5 до $30 в час. Для финансирования своих социальных инициатив он намерен увеличить налоги на богатство, а также ввести налог на имущество для частных университетов Нью-Йорка, чтобы перенаправить средства на финансирование бесплатного обучения в системе государственных вузов.

Сейчас Нью-Йорк возглавляет Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание как независимый кандидат, однако в сентябре объявил о выходе из предвыборной гонки.