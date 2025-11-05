Кандидат от демократов заявила о победе на выборах губернатора Вирджинии

Официально подсчет голосов еще не завершен

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Кандидат от демократов на пост губернатора американского штата Вирджиния Эбигейл Спанбергер заявила во вторник о своей победе на выборах.

"Для меня величайшая честь в жизни быть избранной 75-м губернатором содружества Вирджиния (официальное название этого штата - прим. ТАСС)", - сказала она, выступая в Ричмонде. Выборы в штате состоялись ранее в этот же день. Официально подсчет голосов еще не завершен, однако ведущие американские СМИ представили свои оценки, согласно которым у соперницы Спанбергер - республиканки Уинсом Эрл-Сир - уже нет шансов на победу. Спанбергер, которая считалась фаворитом гонки, сменит на посту губернатора Вирджинии республиканца Гленна Янгкина. Она станет первой женщиной, занявшей эту должность в Вирджинии.

Спанбергер ранее представляла Вирджинию в Палате представителей Конгресса. В прошлом она также работала в Центральном разведывательном управлении США и курировала вопросы, касающиеся сбора сведений о терроризме и возможности распространения ядерного оружия.