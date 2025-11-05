News1: КНДР может в короткие сроки провести ядерные испытания

Это станет возможным, если соответствующее решение примет лидер республики Ким Чен Ын, сообщило агентство

СЕУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти КНДР могут провести ядерные испытания в сжатые сроки, если такое решение примет лидер народной республики Ким Чен Ын. Об этом сообщило агентство News1 со ссылкой на военную разведку Республики Корея.

По ее данным, если председатель государственных дел КНДР примет такое решение, то "в короткие сроки можно будет провести ядерные испытания в третьей шахте полигона Пхунгери". Оценки разведки журналистам пересказали члены профильного парламентского комитета Пак Сон Вон и Ли Сон Гвон.

Депутат Пак Сон Вон добавил, что потенциал КНДР в сфере ядерного оружия развивается в соответствии с положением конституции. По его словам, в Пхеньяне стремятся добиться от международного сообщества признания ядерного статуса КНДР.

Южнокорейская разведка периодически озвучивает оценки, согласно которым специалисты и инфраструктура КНДР находятся в состоянии, которое позволит провести ядерные испытания в короткие сроки, если будет принято такое политическое решение.