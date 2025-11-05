Мамдани заявил о своей победе на выборах мэра Нью-Йорка

Он станет первым мусульманином на этой должности

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Демократ Зохран Мамдани заявил, выступая перед своими сторонниками, что первого января 2026 года станет новым мэром Нью-Йорка. Его речь транслируют ведущие американские телеканалы.

"Первого января я буду приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка", - сказал он. Мамдани станет первым мусульманином на этому посту.

Мамдани в своей речи пообещал сделать мегаполис более доступным для проживания рабочего класса.

Подсчет голосов еще продолжается, но крупные СМИ США, включая телеканалы Fox News и NBC News, агентство Associated Press, газеты The Wall Street Journal и The New York Times, уже прогнозируют победу Мамдани. Он опережает независимого кандидата Эндрю Куомо и республиканца Кёртиса Сливу.

Мамдани в ходе предвыборной кампании обещал заморозить рост цен на аренду жилья, сделать бесплатным проезд на автобусах, создать сеть городских продуктовых магазинов с низкими ценами, повысить к 2030 году минимальную заработную плату с нынешних $16,5 до $30 в час. Для финансирования своих социальных инициатив он намерен увеличить налоги на богатство, а также ввести налог на имущество для частных университетов Нью-Йорка, чтобы перенаправить средства на финансирование бесплатного обучения в системе государственных вузов.

Сейчас Нью-Йорк возглавляет Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание как независимый кандидат, однако в сентябре объявил о выходе из предвыборной гонки.