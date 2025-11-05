Президент Колумбии назвал перенос саммита Америк неудачей США

Причиной является исключение из числа участников стран, неугодных Вашингтону, считает Густаво Петро

МЕХИКО, 5 ноября. /ТАСС/. Перенос саммита Америк стал неудачей США, а причиной стало исключение из числа его участников стран, неугодных Вашингтону. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро.

"Саммит, в котором должны были принять участие все американские страны, <...> и который должен был стать площадкой для искреннего, прагматичного и конструктивного диалога, провалился - какой позор! Эта неудача госсекретаря [США] Марко Рубио, ослепленного идеологической ненавистью, вызывает глубокое сожаление. Она проистекает из его желания провести саммит Америк, исключив некоторые страны", - написал глава государства в X.

В понедельник МИД Доминиканской Республики, где должен был 4-5 декабря пройти 10-й саммит Америк, объявил о его переносе на 2026 год. Ранее власти заявляли о том, что на саммит не приглашены Венесуэла, Куба и Никарагуа. Такая позиция вызвала критику в некоторых странах региона. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что эта встреча "обречена на провал".